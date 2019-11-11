Эксперт предрек США потерю союзников по НАТО из-за грабежа нефти в Сирии

Москва, 11 ноября. Политолог Константин Соколов не исключил потери Соединенными Штатами союзников, в том числе по НАТО, из-за противоправных действий в Сирии.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что Вашингтон решил оставить до 600 своих военных в Сирии якобы для защиты нефтяных расположений республики от террористов. При этом складывается ситуация, что американские оккупационные войска могут начать военные действия с правительственной армией САР, когда та окончательно возьмет в кольцо территории, захваченные американцами и курдскими боевиками.

Соколов подчеркнул, что США находятся в Сирии абсолютно незаконно и даже не стесняются нарушать нормы международного права, при этом американцы могут не вступить в прямой вооруженный конфликт с сирийской армией.

«Долго так продолжаться не будет – Сирия будет предъявлять претензии на свою территорию и свои месторождения. Я считаю, что Соединенные Штаты, если они не захотят развязывать новую прямую агрессию против Сирии, так же, как против Ирака, то, скорее всего, им придется уйти», — сказал эксперт по геополитике в беседе с изданием «Слово и дело».

При этом, как полагает Соколов, решение этого вопроса будет происходить в ближайшее время, но США, скорее всего, будут затягивать этот процесс.

По мнению эксперта, базы США в Сирии демонстрируют, что американская сторона хочет остаться в республике надолго, и это их желание станет «предметом крупного международного конфликта в ближайшее время».

В то же время Соколов усомнился, что столкновение армий США и Сирии, хоть и приведет к серьезным изменениям, станет причиной мировой войны.

«Я думаю, что глобальный конфликт невозможен так как все понимают, что существует атомное оружие – оружие сдерживания. Но могут пойти совершенно другие процессы», — сказал политолог, напомнив о сложных отношениях США со своими союзниками, в том числе по НАТО.

Ранее министерство обороны России предоставило кадры, на которых зафиксировано, как американцы незаконно вывозят сирийскую нефть.

Многие эксперты считают, что американцы находятся в САР, чтобы заполучить богатства республики. Отмечается, что американская сторона, торгуя нефтью Сирии, получает порядка 30 миллионов долларов.