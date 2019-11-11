Оператор «Северного потока — 2» объяснил подачу судебного иска к Евросоюзу

Москва, 11 ноября. Оператор проекта газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG подтвердила подачу судебного иска к Евросоюзу с требованием частичной отмены поправок к Газовой директиве. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал официальный представитель компании Йенс Мюллер.

«Еще в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG проинформировал Европейскую комиссию о несогласии с рядом положений Газовой директивы»,— пояснил Мюллер.

По его словам, в июне 2019 года состоялась встреча между Еврокомиссией и Nord Stream 2 AG, но мировое соглашение достигнуто не было. Поэтому компания решила обратиться в Арбитражный суд с просьбой признать, что Евросоюз нарушает свои международно-правовые обязательства по Энергетической хартии.

«Постановление 2019/692 «О внесении изменений в Газовую директиву ЕС» нарушает статьи 10 и 13 Энергетической хартии. В частности, дискриминируется инвестиции Nord Stream 2 AG. Таким образом, Евросоюз нарушает собственное обязательство создавать равноправные условия для всех проектов в сфере энергетики»,— рассказал Мюллер.

Собеседник ФАН уклонился от ответа, насколько высокими он считает шансы на то, что суд примет решение в пользу компании.

«Мы не можем комментировать текущую правовую процедуру», — заявил он.

В мае этого года вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые, в частности, распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов. Эти правила предусматривают «анбандлинг», разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. То есть одна и та же компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом, по которому он доставляется в Евросоюз.

В свою очередь Nord Stream 2 AG, считает, что «Северный поток — 2» имеет право на вывод проекта из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Главным образом потому, что значительные инвестиции в проект были сделаны еще до вступления нового законодательства в силу.