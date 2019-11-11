Путин обсудит с Меркель Украину, Ливию и ситуацию в Сирии

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин 11 ноября проведет телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться ситуация на Украине и в Ливии, а также вопросы урегулирования сирийского кризиса.

«В 17.30 мск состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: украинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии», — пояснил Ушаков.

Он также добавил, что в ходе переговоров Путин и Меркель могут обсудить вопросы подготовки саммита лидеров стран «нормандской четверки». По словам Ушакова, для проведения саммита в «нормандском формате» украинская сторона должна выполнить хотя бы первые шаги по реализации договоренностей, достигнутых на переговорах в Минске, Берлине и Париже.

Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту в «нормандском формате» испытывает трудности, так как одна из стран-участниц не соблюдает ранее достигнутые договоренности.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В 2015 году лидеры РФ, Франции, Германии и Украины провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны на востоке Украины.