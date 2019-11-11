 Эксперт назвал слухи о новом главаре ИГ «продолжением американского шоу в Сирии»

Пентагон располагает информацией о новом главаре ИГ1 («Исламское государство»1, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев назвал эту новость продолжением «шоу США в Сирии».

По словам американского генерала, США хорошо знают преемника якобы уничтоженного ими Абу-Бакра аль-Багдади и будут за ним охотиться. В интервью ABC Марк Милли заявил, что смерть предыдущего главаря ИГ существенно нарушит функционирование всей организации, и неизвестно, сможет ли новый лидер «собрать ее воедино в предстоящие дни, недели и месяцы».

«У нас на этого человека есть значительный объем информации, — подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США. — Мы будем за ним внимательно следить и, когда представится возможность, начнем и на него охоту».

Отметим, что в самих США многие не верят рассказам президента Дональда Трампа о ликвидации аль-Багдади. Запуск фейка объясняют стремлением спасти репутацию главы Белого дома в преддверии парламентских слушаний об импичменте и грядущих выборов.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади, который якобы подорвал себя и двух своих детей во время американской спецоперации в сирийском Идлибе. Американские военные быстро похоронили останки преступника в море, так что никаких вещественных свидетельств устранения главаря ИГ не осталось. Аналитики обращают внимание на очевидные нестыковки в истории уничтожения «террориста №1». В частности, ссылаются на опровержение Минобороны РФ, по данным которого, никаких бомбардировок в зоне проведения американской операции в день уничтожения аль-Багдади не проводилось. Это прямо противоречит заявлению американской стороны. Кроме того, вопросы вызывает сам факт присутствия аль-Багдади в Идлибе. Этот район Сирии сегодня контролируют запрещенные в РФ группировки «Аль-Каида»1 и «Джебхат ан-Нусра»1, которые конкурируют с ИГ за сферы влияния.

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей призвал не относиться к заявлению Милли серьезно.

«Забавно, что США уже анонсируют уничтожение нового главаря ИГ. То есть шоу продолжается. Сначала они запустили фейк о ликвидации аль-Багдади, а теперь обещают, что в следующих выпусках будет убит его преемник. И это при том, что еще неделю назад Пентагону не было известно о новом лидере «Исламского государства», и американцы говорили, что «скорее всего, он — никто». А теперь его придумали, биографию ему сочинили наскоро и запланировали его ликвидацию. Потом, по их графику, будет новый главарь и новая ликвидация — и так до новых президентских выборов. Мол, смотрите в следующих сериях нашего шоу уничтожение нового главаря, будет интересно», — иронизирует Перенджиев.

По словам эксперта, это все в стиле США. Они уже придумали, как и где уничтожат преемника аль-Багдади, чтобы заполонить информационное пространство сообщениями о своих подвигах.

«Сценарий уничтожения нового главаря ИГ уже написан американцами, роли распределены, репетиции в разгаре. И сам новый главарь террористов готовится быть уничтоженным. Он в курсе происходящего. Но мы-то понимаем, что ликвидацию террориста нельзя вот так анонсировать. Такие вещи сообщаются по факту. И этому предшествует длительная серьезная работа», — подчеркнул Александр Перенджиев.

По его мнению, американцы сделали очередной информационный вброс, чтобы отвлечь внимание от реального положения дел в Сирии, перетянуть внимание на себя и умалить заслуги России, Сирии, Турции в деле борьбы с международным терроризмом и урегулирования ситуации в САР.

«Но дело в том, что США не борются с террористами, а только объявляют их псевдоглаварей и якобы ликвидируют их, утверждая, что они — передовики в борьбе с боевиками. Но главари, даже если они не вымышленные, — ничего не значат, когда есть инфраструктура террористической организации. Их можно ликвидировать, а террористическая сеть остается. Американцы заведуют всем этим террористическим театром. Они играют в нем главную роль. Но они не борются с террористами в реальной жизни. Более того, они сами их порождают, чтобы разыгрывать шоу. И пока все обсуждают фейки, которые США вбрасывают в информационное пространство, США продолжают грабить сирийский народ, вывозя его нефть с территорий, оккупированных курдскими боевиками», — добавил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.