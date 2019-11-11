Ушаков объяснил, когда примут решение о саммите в «нормандском формате»

Москва, 11 ноября. Решение о саммите в «нормандском формате» будет принято тогда, когда появятся предпосылки для его успешного проведения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в настоящее время никаких препятствий для проведения встречи нет. Преградой не является также и продолжающееся разведение сил в Донбассе, указал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новые позитивные результаты, чтобы не заниматься исправлением тех или иных документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше», — объяснил помощник президента.

Для этого, по мнению российской стороны, необходимо осуществить хотя бы первые шаги по реализации договоренностей, достигнутых в Минске и на последующих встречах в Берлине и в Париже.

Ушаков отметил, что сейчас активно ведутся переговоры по вопросу саммита, в том числе между лидерами стран. К примеру, тему могут затронуть в понедельник во время телефонной беседы президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Я думаю, что саммит будет проведен, несомненно. Я думаю, что в этом году», — заключил Ушаков.

Напомним, в рамках «нормандского формата» поднимается тема гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. 7 октября в Донбассе должен был начаться первый этап разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако украинская сторона не раз саботировала отвод сил.

В Золотом все же удалось завершить процесс, а вот район разведения у населенного пункта Петровское покинули пока только силы ДНР. ВСУ запросили трое суток на процесс отвода сил.