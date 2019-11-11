Путин и Болсонару обсудят ситуацию в Боливии на саммите БРИКС

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Жаир Болсонару во время встречи на полях саммита БРИКС планируют обсудить вопросы двусторонней повестки и ситуацию в регионе с учетом событий в Боливии. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что у Владимира Путина была всего одна встреча с Жаиром Болсонару — в японской Осаке. По словам Ушакова, на саммите БРИКС планируется более углубленный разговор лидеров.

«Это, прежде всего, двусторонняя повестка дня и, конечно, актуальные международные проблемы и региональные вопросы, в том числе с учетом ситуации в Боливии», — цитирует слова Ушакова РИА Новости.

На уточняющий вопрос о том, планируется ли на предстоящих переговорах обсудить тему ОПЕК+, Ушаков ответил, что данный вопрос останется на усмотрение самих лидеров. По его словам, первоочередно на встрече будет обсуждаться двусторонняя повестка.

Напомним, на состоявшихся 20 октября президентских выборах лидер Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, однако его основной соперник — Карлос Меса — не признал результаты голосования. Накануне вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть президентский пост для обеспечения стабильности в стране. После этого Эво Моралес объявил об отставке, следом за ним свои должности покинуло все высшее руководство страны.

Ранее МИД России призвал политические круги Боливии к здравомыслию и ответственности. В ведомстве отметили, что события в Боливии развиваются по лекалам срежиссированного госпереворота.