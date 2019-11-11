Турция поможет правосудию над боевиками ИГИЛ из тюрем курдских радикалов в Сирии

Курдские радикалы могли держать боевиков ИГИЛ1 в своих тюрьмах для каких-либо целей, направленных против сирийского правительства, считает ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Турция начала депортацию иностранцев-террористов. В числе первых по завершении юридических процедур будет выдворен террорист — выходец из США. Кроме того, готовится документация для депортации выходца из Германии. Еще один террорист будет выслан в течение дня в Данию.

Отмечается, что в ближайшее время из Турции будут высланы еще три иностранных террориста. Кроме того, на этой неделе планируется депортация семи экстремистов —выходцев из Германии, содержащихся в специальных центрах.

Напомним, после начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики внезапно объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержались боевики ИГИЛ. Позже SDF сообщили, что также «прекращают операции против ИГ»1 — и это на фоне серии новых терактов на востоке Сирии.

По словам экспертов, боевики сознательно выпускают на волю своих некогда злейших врагов из запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Главной целью выступает пропаганда SDF, которая выставляет Турцию виновной в возникшем хаосе.

При этом если ИГИЛ вновь начнет активную террористическую деятельности, то виновными выставят турецкие силы. Именно поэтому главари SDF отказывались передавать пленных террористов Сирии.

Как отмечает Михаил Александров, некоторые террористы могли сотрудничать со спецслужбами тех стран, чье гражданство они имеют.

«Поэтому они участвовали в этих вооруженных формированиях ИГИЛ. США уже признают, что ИГИЛ был создан американцами для того, чтобы свергнуть режим Башара Асада. Не исключено, что эти боевики специально направлялись в Сирию, а сейчас оказались в плену у Турции. А курдские лагеря — это непонятно что было. То ли это тюрьмы для ИГИЛ, то ли лагеря для подготовки этих бойцов. Действительно, этих боевиков нужно вернуть в свои страны, и пускай они сами разбираются. В Турции и так полно беженцев», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам военного эксперта, курды могли держать бойцов ИГИЛ у себя в лагерях для каких-то целей.

«Они думали, как бы их использовать против сирийского режима. Возможно, они планировали перекинуть ИГИЛ в Афганистан. В нем ведь не было ИГИЛ, а появился он после того, как американцы стали туда перебрасывать из Сирии отдельных бойцов. Поэтому их продолжали использовать как террористов», — сообщил собеседник ФАН.

В связи с этим Турция оказала положительный эффект своей операцией «Источник мира», говорит Александров.

«Если боевики ИГИЛ разбегутся, то Запад не сможет их использовать централизованно против Башара Асада или РФ. Неплохо, что они попали в руки туркам. А страны должны уже принимать какие-либо решения по этим боевикам», — добавил военный эксперт.

Напомним, под американским руководством SDF, которые проводили политику «курдификации» северной Сирии и вытесняли из «курдской» Рожавы арабское население, вобрали в себя большое количество арабских вооруженных группировок. К боевикам ИГИЛ и их семьям отношение, как известно, было довольно «мягким» — многие исламисты в лагерях беженцев на востоке Сирии за крупные взятки получили возможность поселиться в Ракке в отдельных кварталах, где они продолжали жить как «халифат».

Ранее эксперт Борис Долгов в комментарии ФАН заявлял, что на противостояние между курдскими террористами и Турцией освобожденные боевики ИГИЛ уже не могут оказать существенного влияния, т. к. их просто не так много. В связи с этим «Рабочая партия Курдистана» в Сирии — и освобожденные террористы ИГИЛ залягут на дно и продолжат разрушительную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.