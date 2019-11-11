Instagram запретил блогерам говорить о социальных проблемах и политике

Москва, 11 ноября. Блогерам и авторам контента, которым Instagram платит за создание видеороликов для IGTV, запретили говорить о социальных проблемах, выборах или политике. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на копию договора, который подписывают блогеры.

Согласно контракту, блогеры не должны распространять контент о социальных проблемах и политике. В свою очередь Instagram готов выплачивать авторам денежные средства, чтобы компенсировать их затраты на производство контента. По данным агентства, Instagram уже заключил несколько десятков таких контрактов. Сумма самого крупного контракта составила 250 тысяч долларов за 20 постов, передает URA.RU.

Введение новых правил связано с тем, что руководство Instagram намерено не допустить превращения социальной сети в инструмент для манипуляций общественным мнением во время выборов президента США, которые должны состоятся в 2020 году.

Ранее стало известно, что социальная сеть Instagram намерена скрыть количество лайков под постами пользователей. По словам гендиректора Instagram Адама Моссери, на первом этапе нововведение коснется жителей США. При этом сначала соцсеть скроет лайки для ограниченного числа аккаунтов. Моссери считает, что нововведение позволит снизить уровень конкуренции среди пользователей Instagram и уменьшить «социальное сравнение».