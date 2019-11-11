Стало известно, когда пройдет следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа

Брюссель, 11 ноября. Трехсторонние технические консультации по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией прошли конструктивно, заявил источник в европейской структуре.

По его словам, на прошедших 8 ноября консультациях стороны были сфокусированы на соглашении о соединении между «Газпромом» и новым украинским оператором газотранспортной системы, а также на бронировании транспортных мощностей на Украине с 2020 года.

Как передает ТАСС, дискуссия была конструктивной, и сторонам удалось сблизить «взгляды в некоторых областях».

Россия и Украина договорились продолжить контакты, а также провести раунд переговоров с участием ЕК после 18 ноября.

«Мы договорились, что двусторонние контакты между Россией и Украиной будут продолжаться интенсивно, а следующий раунд технических трехсторонних консультаций предварительно предполагается на неделе 18 ноября», — добавил источник агентства в ЕК.

Договор о транзите российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Ранее российская корпорация «Газпром» заявила, что не исключает сохранения какого-то объема транзита голубого топлива через украинскую территорию со следующего года, несмотря на получение всех необходимых дополнительных мощностей по транзиту газа в Европу за счет «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Киев и Москва провели несколько раундов переговоров по поводу транзита, но так и не пришли к конкретным договоренностям.