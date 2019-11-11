Водолазы нашли останки девушки, в убийстве которой подозревают доцента СПбГУ

Санкт-Петербург, 11 ноября. Водолазы обнаружили в реке Екатерингофке останки девушки, в убийстве которой подозревают доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Об останках в соответствующие службы заявили очевидцы. Какие именно части тела убитой были найдены, пока не уточняется. Останки удалось обнаружить недалеко от дома №4 по Гапсальской улице.

Напомним, 9 ноября петербургские правоохранители задержали мужчину, который пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом, однако сам упал в воду, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал «360». Задержанным оказался доцент СПбГУ и кандидат исторических наук Олег Соколов, известный также как наполеонист и основоположник исторической реконструкции. Его доставили в больницу с переохлаждением и допросили. Кроме того, полицейские направились в квартиру Соколова и обнаружили там голову девушки, а также окровавленную пилу. Выяснилось, что ранее 63-летний доцент выбросил в реку сумку, в которой предположительно были ноги убитой.

Удалось установить, что голова, найденная в квартире Соколова, принадлежит 24-летней аспирантке СПбГУ, которая состояла с доцентом в отношениях и проживала в его квартире. Предполагается, что преподаватель застрелил девушку еще 7 ноября, а в ночь на 9 ноября попытался расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их в Мойку, пишет НСН.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он признался в преступлении и оформил явку с повинной. 11 ноября доцента доставили в суд, чтобы избрать в отношении подозреваемого меру пресечения, при этом Соколов разрыдался перед началом заседания.

Ранее инцидент прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство аспирантки чудовищным преступлением и «актом безумия», передает «Газета.ру».