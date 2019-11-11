Грабеж Сирии показал опасность сближения с США, заявили в Совфеде

Москва, 11 ноября. Преступные действия США в Сирии показали опасность сближения с американцами, заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

Член Совета Федерации подчеркнул, что действия американских военных, которые находятся в Сирии нелегально, являются грубым нарушением современного международного права. Он не ожидал, что американцы будут демонстративно воровать сирийскую нефть.

«Похоже, эти 500 человек являются крупными специалистами в области нефтедобычи, раз они находится в Сирии. Вот с какого перепуга им нужно оставаться там, ведь Сирия – это не Саудовская Аравия, там нефти не так уж и много», — сказал Джабаров, комментируя решение США оставить в Сирии до 600 военных.

Судя по всему, задача американских военных заключается в поддержке курдских бандформирований, а если отдельно брать тему нефти, то это сырье уже несколько лет является основой хозяйствования на тех территориях САР, где орудуют боевики. Также есть подозрения, что США, ворую нефть, пытаются таким образом поставить на обеспечение курдских боевиков, на которых они сделали ставку в Сирии.

«Американцы решили сэкономить и не тратить свои деньги на поддержку «оппозиции» Асада (президент Сириии Башар асад. — Прим. ФАН), заменив их средствами, полученными путем продажи сирийской нефти, добытой нелегальным путем. Я считаю это грубейшим нарушением международного права, поэтому, рано или поздно, эти вопросы будут обсуждаться и на полях ООН, и в рамках Совета безопасности ООН», — добавил парламентарий в беседе с «Экономикой сегодня».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риторика США, в которой они утверждают, что ввели войска в САР для «защиты» нефтяных полей от боевиков, — предлог для того, чтобы остаться на территории страны. Он подчеркнул, что действия американцев противоречат нормам международного права, не говоря уже о незаконности использования ресурсов республики.

Интересен тот факт, что политика США, начиная с 90-х, полностью игнорирует международное право и руководствуется «правом сильного». В связи с этим американцы не признают решений международных судов и заключения экспертов.

Член ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш напомнил, что в Штатах уже давно разрабатывается концепция глобального права, которое, в отличие от международного, «предполагает, что в ситуации, когда последнее не соответствует интересам США, должно работать американское доминирование».

«Отсюда и идут попытки США экстраполировать свое внутреннее право на международный контекст и т.д, а свою юрисдикцию — на другие страны. В этом плане здесь все логично, и было бы удивительно, если бы дела в Сирии обстояли иначе», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что американские специалисты незаконно завладели нефтяными месторождениями Сирии под предлогом «защиты» их от террористов. Минобороны РФ уже обнародовало фото и видео, которые доказывают незаконную деятельность США. По кадрам видно, как американцы вывозят нефть из Сирии.