Москва, 11 ноября. Четвертый совместный патруль российской военной полиции и турецких пограничников завершил мониторинг нового района на границе Сирии и Турции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что военные за два часа преодолели путь протяженностью 80 км.

«Они стартовали от пункта перехода населенного пункта Шейрек, а затем, завершив работу, вернувлись в исходный пункт», — сообщили в ведомстве.

В состав патруля входили бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Мониторинг обстановки в ходе движения колонны обеспечивал российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно соглашению, Турция должна была заверить свою операцию «Источник мира», целью которой было создание безопасности на границе Сирии и Турции. Российская военная полиция и сирийские пограничники в течение 150 часов обеспечили отвод курдских формирований от этой зоны, после чего территорию вдоль границы начал патрулировать российско-турецкий патруль.

В Сирии курдские боевики под видом борьбы с террористами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 занимаются воровством сирийской нефти. Их покрывают США. Именно ради своих корыстных целей Штаты оставили в САР своих военных. Американские колонны бронетехники обеспечивают вывоз из Сирии нефтевозов с ворованным черным золотом. Данные об этом ранее подтверждало и Минобороны РФ. Были опубликованы спутниковые снимки, на которых можно видеть, как цистерны с черной нефтью отправляются с нефтяных полей в Сирии, которые были оккупированы курдскими боевиками, а их безопасность обеспечивают американские военные. Кроме того, курдские формирования, оккупировав территории на восточном берегу Евфрата, вместе с террористами ИГ1, притесняют местное население — арабов-суннитов.

В начале ноября стало известно, что в Сирию были переброшены и наемники американской ЧВК Blackwater, отметившейся расстрелами мирных жителей в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.