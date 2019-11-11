Серуканов рассказал, зачем Навальный продает Соболь КПРФ за 50 млн рублей

КПРФ хочет «купить» скандально известную соратницу блогера Алексея Навального. По данным источника Федерального агентства новостей, коммунисты предлагают Любови Соболь 50 миллионов рублей подъемных и зарплату, а взамен рассчитывают к 2021 году подтянуть в КПРФ протестную молодежь. Эту информацию прокомментировал бывший заместитель главы московского штаба Навального Виталий Серуканов.

О регулярных встречах Навального и Соболь с членом ЦК КПРФ, руководителем столичного горкома партии Валерием Рашкиным сообщалось не раз. Одна из таких встреч прошла 17 октября в московской гостинице «Националь». Как уточнил информированный источник ФАН из числа сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», на встрече шла речь о «покупке» Соболь за 50 миллионов рублей, которые ей заплатят в качестве подъемных, плюс обещают стабильную ежемесячную зарплату. Из-за этого в штабе несостоявшейся кандидатки на выборах в Мосгордуму случилась неразбериха, потому что некоторые ее сторонники, как говорят, не хотят сотрудничать с КПРФ, которую считают продажной партией.

Политический товар

«Не уверен, что сторонники Любови Соболь устроят бунт из-за ее сотрудничества с КПРФ. Потому что они не обратили внимание даже на такие вопиющие моменты, как фейковая голодовка Любови Эдуардовны и ее беспечный отдых в кабриолете в то время, как участникам организованных ею московских беспорядков назначали тюремные сроки. Даже эти моменты у сторонников Соболь почему-то не повернули в головах некий тумблер. Поэтому, я считаю, финансовые связи с КПРФ эти люди тоже сочтут несущественными. Многие из них думать вообще разучились», — заявил в комментарии ФАН Серуканов.

Он считает, что «Навальный возит Соболь на встречи с Рашкиным, как на Сорочинскую ярмарку». Для блогера она является «политическим товаром», который он выгодно предлагает, исходя из политической конъюнктуры.

«Соболь — это никакой не независимый политик, это совершенно ручной проект, который неожиданно выстрелил на провокационной ниве, — пояснил бывший соратник Навального. — А сейчас, пока Соболь окончательно не вышла из моды у сектантов, Навальный пытается ее продать. Соболь для Навального — это такие красные черевички, не более того».

Выгодный бизнес

Вся деятельность Навального — это большой и, надо признать, выгодный бизнес. Так, благодаря КПРФ блогер сумел коммерциализировать сервис «Умное голосование», запущенный в преддверии выборов 8 сентября 2019 года, хотя, наверняка, свои услуги по продвижению кандидатов Навальный предлагал разным политическим силам. А заплатить согласились коммунисты и, по странному стечению обстоятельств, из 45 кандидатов, насильно и безальтернативно навязанных сторонникам Навального «Умным голосованием», 35 оказались представителями КПРФ. Серуканов назвал это «откровенным финансовым сговором». Он также напомнил, что штабу Навального «в каких-то космических масштабах» выдавались направления на наблюдения, подписанные тем же Валерием Рашкиным. Может ли это быть простым совпадением? Конечно, нет. Поэтому и осенние встречи Навального и Соболь с главой московского горкома КПРФ нужно считать очередным финансовым проектом.

«Я не могу сказать, что именно обсуждается на новых встречах Рашкина с Навальным и Соболь, но хочу обратить внимание на один настораживающий и очень симптоматичный для ФБК факт. Почему-то ни Рашкин, ни Навальный, ни Соболь не хотят отвечать на вопросы журналистов о том, встречались ли они и что обсуждали. А ведь это свидетельствует о том, что есть что скрывать. Причем — глобально, на каком-то совершенно серьезном финансовом уровне», — отметил Серуканов.

Он напомнил, что ранее, когда Навального обвиняли в сотрудничестве с Рашкиным, блогер всегда отвечал, что это чушь. А теперь, когда появляются предметные доказательства этого общения, в том числе видеозапись встречи, распространяемая в независимых телеграм-каналах, Навальный предпочитает отмалчиваться.

«Навальный любит хайп. Хайп — это способ зарабатывания денег для него. И вся его оппозиционная деятельность — это просто бизнес. Очень выгодный и престижный. Даже доблестный — для собственной секты. И здесь Навальный убивает двух зайцев: по политической повестке и по набиванию собственных карманов темным налом», — добавил Серуканов.

Ранее один из лидеров незарегистрированной «Либертарианской партии России» Михаил Светов обвинил Навального в безыдейности и заявил, что последний только пытается выдать себя за «оппозиционера».