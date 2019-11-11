Политолог объяснил, зачем Зеленскому нужен референдум по продаже земли иностранцам

Продажа украинской земли иностранцам через референдум – это лазейка, которая снимает ответственность с президента Владимира Зеленского, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Вопрос о возможности продажи земли иностранцам будет проведен через процедуру референдума, заявил глава Украины в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Как отметил Зеленский, государство не создало условий для того, чтобы граждане страны могли стать полноценными собственниками земли, как это гарантирует статья Конституции. Президент назвал эту статью «большим обманом». Чтобы исправить ситуацию, в Верховную раду был внесен законопроект о рынке земель сельхозназначения. Этот законопроект предполагает продажу и покупку земли только гражданам, а также местным компаниям, которые ими основаны. Однако также рассматривается вопрос о реализации земли иностранцам через процедуру всеукраинского референдума.

«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в том случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — объяснил Зеленский.

Соответствующий пункт будет содержаться в законе, сообщил президент Украины. По его словам, в ближайшее время его разработает и примет Верховная рада, и закон «четко установит виды и механизмы референдума».

Как отмечает Богдан Безпалько, Владимир Зеленский с помощью такого решения снимает с себя ответственность за продажу земли иностранцам.

«На него давят сторонники открытой продажи земли и противники. Референдум в любом случае снимает с Зеленского ответственность. Он может сказать, мол, «Какие олигархи? Никто на меня не давил. Народ высказался сам». Конечно, можно подредактировать результаты референдума в нужную сторону. Но, в любом случае, это решение уже не президентское и не парламентское, а народа. Удивительно, что вопрос о продаже земли на Украине выносят на референдум, но никак не могут вынести вопрос о госязыке или интеграции в НАТО. Если бы все эти вопросы объединить на одном референдуме, то можно было бы сэкономить много денег. Но тогда было бы непонятно, зачем работает парламент», — объяснил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Вынесение вопроса о продаже украинской земли иностранцам на референдум – это лазейка, подчеркивает политолог. Выскажутся украинцы на референдуме за продажу земли, или против – Зеленский всегда сможет апеллировать к тому, что он никакого отношения к этому решению не имеет.

«Все будут пытаться заставить людей проголосовать за выгодное им решение в рамках имеющихся возможностей. Но, скорее всего, Зеленский надеется на то, что население скажет «нет» продаже земли. В данной ситуации своим внешнеполитическим партнерам он скажет, что народ не пускает», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с предложением организации всенародного референдума по вопросу продажи земли сельскохозяйственного назначения. По словам Тимошенко, ее партия разработала проект закона «О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе». Кроме того, как отметила лидер партии «Батькивщина», фракция внесет законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября этого года внести в Верховную раду законопроект «О рынке земель сельскохозяйственного назначения». Документ предполагает отмену моратория на продажу земли. Украинский президент поручил принять его до 1 декабря 2019 года. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в комментарии ФАН заявил, что, если власти снимут мораторий на продажу сельхозземель, то «Украине наступит конец».