«Православный Майдан» в Киеве прошел в экстремальных условиях

Ранним утром 11 ноября в центре украинской столицы состоялся так называемый «православный Майдан», созванный главой УПЦ КП, патриархом-раскольником Филаретом. Около сотни прихожан ликвидированной церкви истово молились и шагали под проливным дождем от кабмина Украины до офиса президента и обратно. Корреспондент Федерального агентства новостей прошагал тяжкий путь вместе с раскольниками-прихожанами.

Сторонники раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата начали собираться ранним утром на Европейской площади. С погодой им откровенно не повезло — как раз этим утром на Киев обрушился сильный дождь, и участники «православного Майдана» в считанные минуты вымокли до нитки. К началу акции их собралось около сотни, и с лидером им в этот день тоже не свезло — патриарх Филарет (в свое время лично изгнанный из РПЦ Патриархом Всея Руси Алексием II) не пришел на созванный им самим «Майдан», сославшись на плохое здоровье.

Однако сторонники УПЦ КП не пали духом. Подняв над головой хоругви и флаг Украины, они горделиво двинулись вслед за несколькими иерархами своей церкви к зданию кабмина Украины. По пути они истово напевали какую-то одним им ведомую молитву, от которой на фоне непрекращающегося ливня на душе становилось невыносимо тоскливо.

Под стенами правительства раскольники провели короткий молебен, после чего двинулись к офису президента — благо, идти им было недалеко. По ходу марша из толпы доносились тихие стенания и проклятья в адрес погоды — зонтиков хватало не на всех, и шедшие под дождем испытывали нешуточные страдания.

Придя к офису президента, раскольники устроили здесь большой молебен, максимально закрывшись от небес зонтами. Со стороны эта уныло гудящая толпа выглядела, как стая недобрых пчел, затаившаяся в улье.

Пресс-секретарь УПЦ КП тем временем разъяснял журналистам суть происходящего.

«Томос, который мы получили от Константинополя — неправильный, он делает нас полностью зависимыми от Вселенского патриархата, — сообщил он. — Поэтому наша УПЦ КП еще 20 июня собралась на поместный собор, на котором мы решили выйти из состава новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ)».

Напомним, после образования ПЦУ по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха-раскольника Филарета УПЦ КП вошла в ее состав. Однако амбиции Филарета остались неудовлетворенными — новую церковную структуру возглавил молодой митрополит Епифаний, а 90-летний Филарет остался на вторых ролях.

Должность «свадебного генерала» Филарета не устроила, и он вывел УПЦ КП из состава образованной в середине декабря 2018 УПЦ. В ответ глава ПЦУ Епифаний создал ликвидационную комиссию, подал пакет документов в украинский Минкульт, и структура под началом Филарета официально перестала существовать.

«Теперь мы оспариваем нашу ликвидацию и в судах, и на этом крестном ходе, — сообщил СМИ управляющий делами УПЦ КП епископ Андрей. — Мы хотим, чтобы о самоуправстве чиновников Минкульта, а также судей времен Порошенко узнал весь мир. И мы будем до последнего бороться за свои права!»

Проведя молебен у офиса президента, раскольники продолжили свой путь к финальной точке — Окружному апелляционному суду Киева, где также провели финальный молебен. На этом отрезке пути их ряды сильно поредели — значительную часть манифестантов составляли пенсионеры, и многие из них предпочли долгой дороге к суду уйти домой, сушиться. Как считают эксперты, УПЦ КП, обладающей более чем двумя тысячами приходов по всей Украине, предстоит нелегкая борьба за продолжение существования.

Сегодня она является канонически непризнанной в православном мире, а выход из состава ПЦУ только усугубил ее положение. Как предполагают украинские аналитики, УПЦ КП может прожить в своем нынешнем, дважды непризнанном статусе еще столько же, сколько и 90-летний раскольник Филарет. После его смерти эта структура, скорее всего, войдет в состав одной из двух официальных украинских церквей.

В офисе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского уже заявили, что не считают нужным каким-либо образом вмешиваться во внутрицерковные конфликты на Украине. То есть, на поддержку нынешнего руководства страны Филарет и его подручные могут не рассчитывать.