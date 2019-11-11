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Массовая драка хоккеистов из России и Белоруссии попала на видео

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Массовая драка хоккеистов из России и Белоруссии попала на видео

Минск, 11 ноября. Хоккеисты юношеских сборных России и Белоруссии устроили массовую драку на льду во время матча в Минске. Инцидент попал на видео, которое опубликовано на YouTube-канале Федерации хоккея Белоруссии.

Потасовка случилась 10 ноября во время матча за приз Президентского спортивного клуба. Драка началась в первом периоде, когда происходила смена составов. В момент инцидента на льду находились порядка 20 спортсменов, пишет «Газета.ру». Предполагается, что поводом для массовой драки стал конфликт хоккеистов из России с форвардами первого звена белорусской команды.

Отметим, что некоторым пользователям Сети потасовка спортсменов показалась несерьезной.

«Они массаж сделали друг другу что ли?» — пошутил 1оо 5оо.

«Да ну, это не драка, а я-то думал!» — написал другой комментатор.

«Ну и где тут массовое побоище?!» — возмутился пользователь YouTube.

«Так, пообжимались немного и все», — считает Olga Rabby.

«Да ладно вам, братья, это эмоции и спорт. Надеюсь, на жизнь это не проецируют», — отметили в комментариях.

«Драки — украшение хоккея! Если они проходят честно!» — подчеркнули в Сети.

Российская сборная в итоге выиграла матч со счетом 6:0, передает радио Sputnik. Таким образом, юниорская хоккейная сборная РФ в девятый раз стала обладательницей Кубка Президентского спортивного клуба.

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Источник: YouTube
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