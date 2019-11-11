В Минздраве РФ объяснили попадание России в десятку «самых пьющих» стран мира

Москва, 11 ноября. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сравнили показатели за 2017 год, поэтому Россия оказалась в десятке «самых пьющих» стран мира, если бы специалисты взяли более свежие данные 2018 года, страна была бы дальше по списку. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Ранее в ОЭСР представили топ-10 государств-лидеров по потреблению алкоголя на душу населения, и Россия заняла в нем седьмую строчку. Замминистра здравоохранения России ознакомился с неутешительными данными и пришел к выводу, что они ошибочны.

«Эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 л», — написал он в своем Telegram-канале.

Салагай обратил внимание на то, что Россия продемонстрировала самое большое снижение потребления спиртного с 2007 года, и отметил, что подобной динамики больше нет ни у одной из стран. Кроме того, на это ранее указала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Он пояснил, что корректность проводимых отечественным Минздравом данных и эффективность антиалкогольной политики в стране объективно подтверждают оценки международных экспертов.

Представитель Минздрава рассказал, что меньше всего алкоголя на территории РФ употребляют в Северо-Кавказском федеральном округе, а больше всего — в Дальневосточном.

Что касается рейтинга ОЭСР, топ-3 в нем заняли Литва, где на душу населения, по данным специалистов, приходится 12,3 л алкоголя в год, Австрия с объемом в 11,8 л и Франция, где в год на человека приходится 11,6 л спиртного ежегодно.

Меньше всего пьют в Индонезии (0,3 л), Турции (1,4 л) и Израиле (2,6 л).