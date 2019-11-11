США сменили «Аль-Каиду» и ИГ на курдских боевиков для борьбы с Сирией, считает Гаспарян

Москва, 11 ноября. Заявление президента Сирии Башара Асада о связи Вашингтона с боевиками «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в РФ) больше направлено к США, нежели к России, где давно об этом знают. Такое мнение выразил публицист Армен Гаспарян.

Асад ранее указал в интервью RT, что американские власти, в том числе и ЦРУ, на протяжении долгих лет связаны с террористами. Поначалу, по его словам, они помогали запрещенным в России группировкам «Аль-Каида» и ИГ1, а в настоящее время поддерживают вооруженные бандформирования курдов в Сирии.

Гаспаряна заявление Асада не удивило. Он подчеркнул, что «Аль-Каида» появилась от осколков движения моджахедов, которых США готовили для войны в Афганистане.

«Они же потом руководили талибами, которые взрывали статуи Будды – это все одни и те же люди – выпускники специальных программ Соединенных Штатов», — цитирует публициста «Слово и Дело».

По его словам, Вашингтон использует боевиков для борьбы с теми странами, которые, на его взгляд, «угрожают» США. Гаспарян констатировал, что террористов, в частности, внезапно появившееся «Исламское государство»1, американцы хотели задействовать для борьбы с армией Сирии.

Напомним, коалиция во главе с США в 2014 году появилась в Сирии незаконно, не согласовав свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Известно, что Вашингтон активно поддерживает курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году оккупировали Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

Как отметил ранее в беседе с Федеральным агентством новостей главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, в политике США прослеживается преемственность в использовании любых вооруженных группировок для решения собственных внешнеполитических задач. По его словам, курдские радикалы — вооруженные отряды, используемые США примерно в тех же целях, в каких они использовали «Аль-Каиду» и ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.