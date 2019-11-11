Судившийся с Соколовым лауреат премии Петросяна устроил хайп на крови студентки

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 8 января историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки.

«Я год говорил об этом, что все будет очень плохо, что он ненормален… Я говорил! Я говорил об этом год назад!.. Я знал, черт возьми!» — так с хорошо выверенной негодующей интонацией отреагировал публицист Евгений Понасенков на сообщение о страшной трагедии в Санкт-Петербурге.

Напомним, 9 ноября по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ, доцент, кандидат исторических наук Олег Соколов.

Позже на своей страничке в Facebook господин Понасенков дословно написал следующее:

«Я убежден, что кровь убитой девушки лежит и на тех дружках Соколова, которые его пиарили и покрывали, которые гадили мне и возвеличивали его. Иначе бы у Насти открылись глаза гораздо раньше! Я обвиняю тех, кто уже после сделанных мной разоблачений держал это существо в университете».

Но имеет ли господин Понасенков моральное право выставлять себя поборником справедливости?

Соколов и «гуру»

По данным следствия, утром 9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойки достали мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были найдены две женские руки, а также травматический пистолет. Фигурантом леденящего душу инцидента оказался Олег Соколов, в квартире которого при обыске были обнаружены останки человека.

Это событие поразило тысячи людей как в самой России, так и далеко за ее пределами. Сказать, что Олег Соколов являлся крайне известной личностью в историческом сообществе, — это не сказать ничего!..

Страстный наполеонист. Автор многочисленных трудов по истории наполеоновских войн, за свою научную и общественную деятельность отмеченный орденом Почетного легиона. Консультант исторических фильмов по эпохе Наполеона. Автор многочисленных исторических передач, выходивших в России, Франции, Великобритании, США, Испании и других странах. Профессор Практической школы высших исследований в Сорбонском университете. Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, известный в среде реконструкторов под красноречивым прозвищем «Сир». Президент Общероссийского Военно-исторического движения. Член научного совета Института социологических, экономических и политических наук в Лионе. Член научного совета Российского военно-исторического общества.

Все это — Олег Соколов, заслуженно считавшийся крупнейшим специалистом по наполеонике в мире. Это был человек-легенда. Порой весьма непростой в личном общении, но, безусловно, блестящий историк.

Поверить в то, что Соколов замешан в истории с жестоким убийством и расчленением, было тем сложнее, что «Сир» еще и считался в России символом борьбы с такой напастью, как исторический ревизионизм. На этом направлении он многими нашими соотечественниками воспринимался как своеобразный человек-знамя, за которым шли и на которого надеялись.

Особую известность снискало противостояние Соколова с публицистом, телеведущим, режиссером, актером ролей второго плана, так называемым «интеллектуальным гуру нового поколения», а также героем многочисленных мемов Евгением Понасенковым.

О Понасенкове можно рассказывать много и долго, а можно просто напомнить, что этот человек в 2018 году удостоился антипремии, вручаемой «за выдающийся вклад в развитие и распространение лженауки и псевдонауки». Да-да, господин Понасенков стал член-корреспондентом Врунической академии лженаук (ВРАЛ) и лауреатом ордена Петросяна I степени.

Ради хайпа и денег

Стежки-дорожки будущего «светила ВРАЛа» и Соколова пересеклись в тот момент, когда недоучившийся на истфаке МГУ Понасенков опубликовал в 2017 году свою скандальную книгу «Первая научная история войны 1812 года».

Уже из названия книги ясно, что писался этот труд исключительно ради двух целей: а) хайпа; и б) денег, которые на этом хайпе можно заработать.

Отечественное историческое сообщество в своем большинстве встретило труд Понасенкова с заметной брезгливостью. Ну, а как еще может вменяемый современный российский историк воспринимать издание, в которое автор, по его словам, «вставлял обманом ночью только с верстальщиком» отдельную главу, посвященную «доказательству» подготовки в 1938 году Сталиным нападения на Европу?

Помимо этого проводимые «гуру» параллели между Отечественной войной 1812 года и Великой Отечественной войной, а также личностями Александра I и Наполеона и Сталина и Гитлера, фигурально выражаясь, больше напоминали натягивание совы на глобус, чем методологически выверенный научный подход к изучению исторических реалий.

Кандидат исторических наук Лев Агронов, защитивший диссертацию по историографии событий Отечественной войны 1812 года, отметил, что лейтмотивом книги Понасенкова служит предельно вульгарная идея: Россия — страна-фейк, населенная дикарями, позволяющая себе вмешиваться в дела Европы, а любая агрессия против данной страны является актом необходимой самообороны.

Не менее жестко раскритиковал «Первую научную историю войны 1812 года» и Соколов.

«Пишет он [Понасенков] довольно легко. Может, у парня были кое-какие таланты, но вот эти таланты исчезли в чудовищном самомнении, в желании эпатировать, в желании позерства какого-то. И человек, который мог бы написать неплохие исторические труды, в результате написал вот то, что принять невозможно», — объявил «Сир».

Соколов попутно отметил, что часть рецензентов, указанных в книге Понасенкова, на деле даже не подозревала о такой оказанной им «чести». Сам же труд «гуру» Соколов охарактеризовал как образец эрзац-науки, то есть имитации исторического исследования с заранее известным автору результатом, к тому же переполненного постоянными нападками на прочих ученых.

Понасенков критики не принял и стремительно вывел полемику со своими оппонентами за пределы любых этических представлений о цивилизованной дискуссии. От «гуру» и фанатствующих поклонников его «таланта» досталось всем, кто посмел возвысить голос против Понасенкова. В ход пошло все: переход на личности, анонимки, кляузы, провокации, запугивания вплоть до угрозы убийства, взломы электронных почтовых ящиков с последующей публикацией «подправленных» в нужную сторону фрагментов корреспонденции, оскорбительные надписи на стенах подъездов, провокации и так далее.

Главной мишенью при этом стал Соколов, которого «член-корреспондент ВРАЛ» обвинил в… плагиате своих идей. Последовавшая вслед за этим «битва титанов» привела Понасенкова и Соколова в суд.

Страшный финал

29 октября Понасенков, именуемый своими подписчиками то ли в шутку, то ли всерьез «маэстро», торжествующе написал на своей странице в Twitter:

«Я выиграл суд у питерского доцента Олега Соколова. Городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил мой иск о Защите чести, достоинства и деловой репутации, обязав его публично на лекции опровергнуть все распространенные им порочащие меня сведения и выплатить денежную компенсацию».

Чего «маэстро» не написал, так это того, что он отсудил у «Сира» всего 10 тысяч рублей. Их Соколов должен был заплатить Понасенкову за то, что публично охарактеризовал «гуру» как негодяя. Также Понасенков не упомянул в своем ликующем твите, что 10 тысячами рублей его успехи в суде и ограничились. Поскольку, согласно апелляционному определению, вынесенному 10 июля 2019 года Судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда, «маэстро» был обязан выплатить «Сиру» в общей сложности 175.055 рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения судебных расходов на услуги нотариуса.

О том, на каком уровне Понасенков предпочитал вести дискуссию с Соколовым, наглядное представление дает следующая выдержка из апелляционного определения:

«Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Соколова О.В., следующие сведения, опубликованные Понасенковым Е.Н. в сети Интернет:

1) В видеоролике под заголовком «Е. Понасенков громит вора и лжеца О.Соколова: исторический блокбастер!», опубликованным 30.01.2018 по адресу: ***, и под заголовком: «Как дешевка О.Соколов совершил плагиат — «закуска» перед новым итоговым разоблачением», опубликованным 08.03.2018 по адресу: ***,

признать не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца сведения о том, что О.Соколов своровал концепцию Понасенкова Е.Н. в книжке «Аустерлиц» 2006 года при изложении концептуального положения «Итак, Россия, а вместе с ней и вся Европа были втянуты в глупую, ненужную, кровопролитную войну, за которую большую, если не всю часть ответственности несет император Александр Первый».

2) В видеоролике под заголовком «Е. Понасенков: грандиозное разоблачение плагиатора О. Соколова и шайки мошенников от истории», опубликованным 12.03.2018 по адресу: ***»…

По большому счету, Соколов разнес в суде выпады и аргументацию Понасенкова вдребезги. Этот факт дал многим надежду, что смрадная волна псевдоисторических исследований в России пойдет на спад. Никто не ожидал, что 9 ноября человека-знамя выловят из Мойки — с травматическим пистолетом и отрубленными женскими руками...

Страшный финал для 24-летней Анастасии Ещенко, состоявшей в романтических отношениях с 63-летним «Сиром» и являвшейся соавтором ряда его текстов. И страшный удар по репутации отечественной исторической науки, а также исторической реконструкции в нашей стране.

Без права на спекуляцию

ФАН не собирается обелять Олега Соколова. Те, кому это положено по профессии и должности, разберутся с мерой вины «Сира» и степенью его ответственности за содеянное. Вместе с тем хочется отметить следующее.

Во-первых, при всем ужасе случившегося, публично именовать Соколова до соответствующего вердикта суда «убийцей» не этично. Презумпцию невиновности никто не отменял.

Во-вторых, уподобляться столь одиозной личности, как Александр Невзоров, поторопившейся продать на волне поднявшейся вокруг трагедии хайпа за высокую цену монографию Соколова с комментарием «Книга с дарственной надписью маньяка», — это низость. Впрочем, не меньшей низостью следует считать попытки экстраполирования инцидента с Соколовым на других преподавателей СПбГУ, отечественных историков и участников движения исторической реконструкции.

В-третьих, следует разделять личность «Сира» и его профессиональные достижения. Последние ни в коей мере не могут являться основанием для оправдания покушения на убийство. Но, одновременно с этим, они не теряют своей ценности с точки зрения изучения и популяризации истории.

В-четвертых, разыгравшаяся в Санкт-Петербурге страшная трагедия никоим образом не дает право господину Понасенкову спекулировать на случившемся в попытках доказать правоту своих псевдоисторических выкладок.

Во всем остальном разберутся следствие и суд.