Киев, 11 ноября. Действующие власти Украины превращают конструкторское бюро «Южный», крупного производителя ракет, в груду металлолома, заявил спецпредставитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Мирошник напомнил о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Киевском международном экономическом форуме, где он вспомнил о самом большом транспортном самолете «Мрия». В эфире телеканала «Россия-1» Мирошник выразил мнение, что лучше бы украинскому главе было не упоминать этот проект.

«Это за деньги большого Советского Союза, при привлечении многонационального интеллектуального и физического коллектива, был построен огромнейший самолет, с четырехэтажный дом, который летает, который является самым большим в мире, — констатировал представитель ЛНР. — Что сделала Украина нынешняя? Продала его китайцам».

Мирошник подчеркнул, что Киев продал другой стране и технологию производства «Мрии», причем, она была разработана не Украиной и ей не принадлежала.

«То есть они могут только разрушить, продать, выбросить, — сделал он вывод. — Все, что может сделать Украина — только испортить».

Мирошник выразил мнение, что Украине никогда не стать интеллектуальным, промышленным, финансовым государством — только аграрным. Он пояснил, что действующая власть уничтожает все, что ей досталось от предыдущих поколений.

«Огромный КБ «Южный», производитель ракет, он просто скоро станет грудой металлолома, — заметил представитель ЛНР. — Все технологии, которые там, безнадежно устарели, они не развиваются, не финансируются, и все проекты постепенно загибаются».

Ранее глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России, передает «Известия». Он утверждает, что якобы из-за «российской экспансии» Украина лишилась нескольких миллиардов гривен всего за два месяца.