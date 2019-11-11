ФЗНЦ инициирует законопроект, обязующий Facebook стать юрлицом в РФ

Москва, 11 ноября. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) планирует обратиться в Госдуму с инициативой разработки законопроекта, который обяжет Facebook и другие иностранные социальные медиа зарегистрироваться в качестве юридических лиц на территории РФ.

В ФЗНЦ считают, что только в этом случае у России появится действенный механизм защиты прав своих соотечественников от произвола руководства западных соцсетей.

Социальная сеть Facebook близка к тому, чтобы в полной мере стать площадкой для пропаганды, на поле которой существует однонаправленная цензура. Все чаще фиксируются случаи безосновательной блокировки контента, появление которого в Сети неугодно для определенных деятелей внутри американских политических кругов.

Летом текущего года администрация соцсети удалила 259 аккаунтов, 102 страницы и 5 сообществ из Саудовской Аравии и ОАЭ якобы за распространение ложных новостей. При этом под фейковыми новостями понимались хорошие комментарии и отзывы о конкретных представителях элиты Эр-Рияда и инфраструктурных проектах королевства.

Так, 7 сентября в преддверии выборов в московский парламент был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома. 30 октября Facebook заблокировал две сотни аккаунтов российских пользователей с суммарной аудиторией в 8 млн человек «за влияние на дела Африки». Беспочвенной блокировке подвергся аккаунт сил безопасности Судана. Кроме того, была удалена англоязычная версия страницы проекта МИА «Россия сегодня», посвященного освоению Арктики. Временной блокировке подверглась личная страница руководителя телерадиокомпании RT Маргариты Симоньян. По требованию Киева администрация Facebook отменила верификацию страницы крымского главы Сергея Аксенова. Недавно корпорация предпринимателя Марка Цукерберга приступила к процессу удаления из соцсети всех упоминаний имени информатора, сообщение которого стало одним из поводов для старта процедуры импичмента в отношении главы белого дома Трампа. Все это явно говорит о том, что Facebook уже не является площадкой для свободного выражения мнений. Администрация соцсети чистит весь контент посредством жесткой политической цензуры, прикрываясь нечеткими и однобокими «правилами сообщества».

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) категорически осуждает использование цензуры соцсетью Facebook. Поведение ее администрации противоречит официально декларируемым компанией принципам свободы слова в интернет-пространстве. Будущее распространение цензуры в Facebook приведет к одному — подрыву имиджа и падению рейтинга и влияния этой соцсети.