Анкара, 11 ноября. Один из создателей скандальной псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье был найден мертвым в Стамбуле, сообщила газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.

По данным прессы, тело мужчины, который раньше работал в британской разведке Ми-6, было обнаружено соседями ранним утром в понедельник в саду дома, где он проживал. Прибывшая на место случившегося полиция установила место проживания Ле Мезюрье и отправилась в его квартиру. Дверь открыла жена, которая от правоохранителей узнала о смерти супруга. Отмечается, что некоторое время организатор «Белых касок» принимал антидепрессанты.

В администрации Стамбула сообщили, что правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Ле Мезюрье.

Организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку на Западе, утверждает, что нацелена на спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако известно, что «белокасочники» занимаются продвижением политических интересов западных стран и активно сотрудничают с террористическими группировками.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что деятельность «Белых касок» в Сирии — пиар-акция, а сама организация — крыло террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.