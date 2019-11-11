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Отказ Украины от электроэнергии из РФ отражает борьбу олигархов за рынок, заявил эксперт

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Заявление Ляшко об отказе от электроэнергии из РФ отражает борьбу олигархов на Украине

Заявление экс-депутата Верховной рады Олега Ляшко об отказе Украины от российской электроэнергии отражает борьбу местных олигархов за управление энергетическим рынком страны, уверен политолог и экономист Александр Дудчак.

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко сообщил о решении киевских властей отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Заявление Ляшко об отказе от электроэнергии из РФ отражает борьбу олигархов на Украине

Однако пока не ясно, каким именно образом данное политическое решение будет реализовано на практике, произойдет это через изменение в законе или через постановление правительства.

Ляшко также заметил, что украинский энергетический рынок из-за «российской экспансии» лишился нескольких миллиардов гривен.

Александр Дудчак обращает внимание, что Олег Ляшко поторопился с такими заявлениями.

«Кто он такой, чтобы заявлять подобные вещи? — поинтересовался эксперт. — Ляшко продолжает свои перфомансы в СМИ. Однако понятно, что он отрабатывает заказ. Будет ли покупать электроэнергию Украина у России, или нет, не ему решать».

Заявление Ляшко об отказе от электроэнергии из РФ отражает борьбу олигархов на Украине

Политолог также заметил, что забавно слышать заявления об экспансии России в связи с украинским энергетическим рынком.

«Если вы покупаете хлеб, то это разве экспансия хлебобулочных изделий? Это полнейший бред. Украина могла бы покупать намного дешевле многие виды продукции, в том числе и энергоресурсы. Но на Украине поступают вопреки здравому смыслу, интересам граждан и экономике страны. Это заявление отражает борьбу различных олигархов за финансовые потоки, т. е. за то, кто будет управлять рынком электроэнергии на Украине и зарабатывать на этом. На Украине принято прикрываться какими-то патриотическими лозунгами, и не более того», — сказал собеседник ФАН.

Дудчак подчеркивает, что Украине было бы выгоднее спокойно вести торговые отношения в части энергоресурсов с Россией.

«Это касается не только электроэнергии, но и газа с углем. Но кому-то выгодно покупать уголь не по 40 или 50 долларов, а по 140. Тот же газ им выгодно покупать у европейцев, при этом переплачивая. То же самое теперь будет с электроэнергией. Можно от нее отказаться на какое-то время, но вряд ли это приведет к положительным результатам, т. к. уже сейчас украинская энергосистема разбалансирована. Это очень плохо действует на атомные станции, и присутствует экологический риск», — добавил политолог.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Указанные правки были приняты с подачи главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. В дальнейшем Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

На днях произошла драка депутата Верховной рады Украины Андрея Геруса с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, которая попала на видео. Как уточнил Герус, причиной конфликта стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России.

Ранее с Ляшко подрался украинский депутат Игорь Мосийчук. Инцидент произошел две недели назад, когда Мосийчук объявил о своем выходе из Радикальной партии. При этом во время драки Мосийчук ударил Ляшко своей тростью.

Отметим, что Ляшко известен своими неординарными выходками. Ранее он призвал «вынести на вилах» Верховную раду и правительство Украины за решение разрешить продажу земли. Кроме того, лидер Радикальной партии также пообещал сжечь здание парламента.

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