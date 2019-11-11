Отказ Украины от электроэнергии из РФ отражает борьбу олигархов за рынок, заявил эксперт

Заявление экс-депутата Верховной рады Олега Ляшко об отказе Украины от российской электроэнергии отражает борьбу местных олигархов за управление энергетическим рынком страны, уверен политолог и экономист Александр Дудчак.

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко сообщил о решении киевских властей отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Однако пока не ясно, каким именно образом данное политическое решение будет реализовано на практике, произойдет это через изменение в законе или через постановление правительства.

Ляшко также заметил, что украинский энергетический рынок из-за «российской экспансии» лишился нескольких миллиардов гривен.

Александр Дудчак обращает внимание, что Олег Ляшко поторопился с такими заявлениями.

«Кто он такой, чтобы заявлять подобные вещи? — поинтересовался эксперт. — Ляшко продолжает свои перфомансы в СМИ. Однако понятно, что он отрабатывает заказ. Будет ли покупать электроэнергию Украина у России, или нет, не ему решать».

Политолог также заметил, что забавно слышать заявления об экспансии России в связи с украинским энергетическим рынком.

«Если вы покупаете хлеб, то это разве экспансия хлебобулочных изделий? Это полнейший бред. Украина могла бы покупать намного дешевле многие виды продукции, в том числе и энергоресурсы. Но на Украине поступают вопреки здравому смыслу, интересам граждан и экономике страны. Это заявление отражает борьбу различных олигархов за финансовые потоки, т. е. за то, кто будет управлять рынком электроэнергии на Украине и зарабатывать на этом. На Украине принято прикрываться какими-то патриотическими лозунгами, и не более того», — сказал собеседник ФАН.

Дудчак подчеркивает, что Украине было бы выгоднее спокойно вести торговые отношения в части энергоресурсов с Россией.

«Это касается не только электроэнергии, но и газа с углем. Но кому-то выгодно покупать уголь не по 40 или 50 долларов, а по 140. Тот же газ им выгодно покупать у европейцев, при этом переплачивая. То же самое теперь будет с электроэнергией. Можно от нее отказаться на какое-то время, но вряд ли это приведет к положительным результатам, т. к. уже сейчас украинская энергосистема разбалансирована. Это очень плохо действует на атомные станции, и присутствует экологический риск», — добавил политолог.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Указанные правки были приняты с подачи главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. В дальнейшем Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

На днях произошла драка депутата Верховной рады Украины Андрея Геруса с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, которая попала на видео. Как уточнил Герус, причиной конфликта стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России.

Ранее с Ляшко подрался украинский депутат Игорь Мосийчук. Инцидент произошел две недели назад, когда Мосийчук объявил о своем выходе из Радикальной партии. При этом во время драки Мосийчук ударил Ляшко своей тростью.

Отметим, что Ляшко известен своими неординарными выходками. Ранее он призвал «вынести на вилах» Верховную раду и правительство Украины за решение разрешить продажу земли. Кроме того, лидер Радикальной партии также пообещал сжечь здание парламента.