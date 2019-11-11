Навальный, Соболь и Гудков «вписались» за педофила Светова по указке Запада

Москва, 11 ноября. Одиозный блогер Алексей Навальный, его протеже и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и другие сотрудники ФБК активно защищают подозреваемого в педофилии лидера незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова.

Сделать либертарианца «жертвой режима» и перевести дело в политическую плоскость так называемые оппозиционеры стараются по указке западных кураторов, пишет Inforeactor. Оправдывают Светова и его коллеги по партии, и не допущенный к выборам в Мосгордуму Дмитрий Гудков.

Напомним, 6 ноября в квартире Светова прошли обыски. Следственные действия производились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 135 УК РФ. Светов подозревается в совершении развратных действий.

Отметим, что сам Светов своих странных сексуальных предпочтений и наклонностей совсем не скрывает и открыто заявляет в своем ЖЖ, что ему претит «классический образ красоты», он хотел бы жить в XIX веке, чтобы самому «вырастить себе жену». По словам либертарианца, у него довольно много фетишей: «ему нравятся девочки со скобками на зубах», «обиженные девочки очень нравятся».