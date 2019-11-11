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Навальный, Соболь и Гудков «вписались» за педофила Светова по указке Запада

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Навальный, Соболь и Гудков «вписались» за педофила Светова по указке Запада

Москва, 11 ноября. Одиозный блогер Алексей Навальный, его протеже и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и другие сотрудники ФБК активно защищают подозреваемого в педофилии лидера незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова.

Сделать либертарианца «жертвой режима» и перевести дело в политическую плоскость так называемые оппозиционеры стараются по указке западных кураторов, пишет Inforeactor. Оправдывают Светова и его коллеги по партии, и не допущенный к выборам в Мосгордуму Дмитрий Гудков. 

Напомним, 6 ноября в квартире Светова прошли обыски. Следственные действия производились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 135 УК РФ. Светов подозревается в совершении развратных действий.

Отметим, что сам Светов своих странных сексуальных предпочтений и наклонностей совсем не скрывает и открыто заявляет в своем ЖЖ, что ему претит «классический образ красоты», он хотел бы жить в XIX веке, чтобы самому «вырастить себе жену». По словам либертарианца, у него довольно много фетишей: «ему нравятся девочки со скобками на зубах», «обиженные девочки очень нравятся».

«По-настоящему меня интересуют только малолетки», — подчеркивает он. 

На допрос к следователям вместе со Световым прибыла и бывшая девушка Анастасия, фотография которой на странице в Instagram и стала причиной проверки. Они жили вместе, когда Насте было 15-16 лет, а Светову – около 27-ми.

 

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