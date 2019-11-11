Песков рассказал о тщательной проверке прокурора Москвы перед назначением

Москва, 11 ноября. Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка всех данных, в том числе и на предмет находящегося в его собственности имущества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального опубликовал очередное расследование. В материале ФБК утверждается, что бывшая жена Дениса Попова якобы владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в Испании. При этом подчеркивается, что этой недвижимости не было в декларациях прокурора Попова. Журналисты спросили Пескова, проводилась ли проверка имущества Дениса Попова перед его назначением на должность прокурора Москвы.

«Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных. Предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании. И эти данные самым тщательным образом проверяются», — отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что сам факт назначения Дениса Попова на должность говорит о том, что никаких нарушений законодательства с его стороны не найдено.

Ранее журналистка Леся Рябцева заявила, что «борцы с коррупцией» из ФБК Навального сами являются коррупционерами. Она указала на отсутствие прозрачности в финансовой отчетности ФБК и скандал с отмыванием денег. Рябцева призвала сторонников Навального раскрыть свои источники финансирования, предоставив все отчеты по доходам и расходам.

Напомним, в сентябре в штабах «Фонда борьбы с коррупцией» по всей России прошли многочисленные обыски в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств. По информации следствия, сотрудники ФБК с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем.

9 октября Минюст России включил «Фонд борьбы с коррупцией» в список иностранных агентов. Ведомство также раскрыло иностранные источники финансирования организации: речь шла об американском Star-Doors.Com LLC и испанском ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS.