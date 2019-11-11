Сирия, 11 ноября. Организатор «Белых касок» найден мертвым во дворе своего дома в Стамбуле. Укрепления курдских боевиков в районе поселка Тель-Тамр были разрушены в результате обстрела. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по расположениям боевиков в южных районах провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны боевиков «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство1»: взяли на себя ответственность за подрыв бомбы на пути следования конвоя сирийской армии в Эс-Сувейде.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с сирийской армией на юге провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: потеряли несколько укрепленных огневых точек у города Рас-аль-Айн, обменялись на севере Хасаки ударами с протурецким ополчением.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов SDF, на севере Хасаки начали четвертое совместное патрулирование - в состав конвоя вошло 50 сотрудников полиции ВС РФ и Турции.

Провинция Дамаск

Один из основателей псевдогуманитарной организации «Белые каски», бывший офицер Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мертвым в своем доме в турецком городе Стамбул. Тело было найдено во дворе его дома в районе Бейоглу. По предварительным данным полиции, причиной смерти могло стать падение и особо отмечается, что Ле Мезюрье был вынужден принимать антидепрессанты, как передает издание Sozcu со ссылкой на источник в полиции.

По данным Министерства иностранных дел РФ, Ле Мезюрье успел отметиться во многих конфликтах по всему миру, в частности на Балканах и Ближнем Востоке. Ряд исследователей указывают на связи бывшего разведчика с террористическими организациями еще во времена его работы в Косово, где по некоторым данным, в его команду входили члены «Аль-Каиды»1.

Напомним, что утром в ходе обширного интервью, которое дал корреспонденту издания RT Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, деятельность «Белых касок» была расценена им как пиар-акция, проводимая крылом террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1. Среди так называемых сотрудников «Белых касок» засветились боевики из состава «Аль-Каиды» (запрещенная на территории РФ террористическая организация, как и «ан-Нусра»). Среди «касок» были опознаны и боевики «ан-Нусры» из видеообращений организации, распространяемых в Сети, и те, кто отрезал людям головы во время казней военнопленных, включая джихадиста, который ел сердце убитого солдата на камеру. В интервью президент подчеркнул, что в стране никто не доверяет фейкам, которые выпускают «Белые каски», однако их заявления о якобы совершенных военных преступлениях сирийской армии и ее союзников активно цитируют западные издания. В особенности, «Белые каски» отличились инсценировкой применения сирийской армией химического оружия в оазисе Восточная Гута. В 2016 году Ле Мезюрье был награждён орденом Британской империи за заслуги перед сирийской гражданской обороной и защиту мирных жителей Сирии.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ обстреливают с воздуха окрестности поселка Аль-Мушайрифа и нанесли ракетный удар в предместьях города Маарет-Хурма на юго-востоке провинции, как сообщает новостной портал Halab Today. Сирийские военнослужащие также обстреляли из тяжелой артиллерии укрепления радикалов в районе поселков Хубейт, Мадая, Умм-Зейтун, Абдин и на холме Нимр, как передает информагентство Step News.

Российские наблюдатели в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 33 случая нарушения режима прекращения огня, в провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо произошло по девять провокаций со стороны боевиков, в Хаме – шесть. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня, как сообщает Министерство Обороны РФ.

Провинция Эс-Сувейда

Медиаресурсы «Исламского государства» опубликовали кадры атаки с применением самодельной бомбы на юге Сирии, в районе военной авиабазы в провинции Эс-Сувейда. Тем самым боевики взяли на себя ответственность за нападение на конвой сирийских военнослужащих. Напомним, что вчера самодельная бомба была подорвана на пути следования конвоя сирийской армии на дороге, связывающей города Аль-Дар и Рахам. Снаряд детонировал, когда на нее наехал один из бронированных автомобилей, трое военнослужащих получили легкие ранения, с которыми они были доставлены в госпиталь города Эс-Сувейда. Аналогичную атаку боевики провели месяц назад в том же районе.

Провинция Хасака

Ожесточенные столкновения с применением среднего и тяжелого вооружения произошли между отрядами курдских боевиков и протурецкими силами в районе города Рас-аль-Айн, о чем сообщает агентство Al Masdar. Несколько огневых точек курдских радикалов были разрушены в результате обстрела ракетными снарядами, о чем сообщает медиаресурс Alk Habour 21.

Новостной портал Step News сообщает о начале совместного патрулирования конвоя военной полиции ВС РФ и Турции в районе поселка Дербасия на северо-западе провинции. Общая протяженность маршрута составит около 80 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В состав конвоя вошло около 50 военнослужащих, бронетехника, в операции задействован также российский беспилотник «Орлан-10».

1 Организация запрещена на территории РФ.