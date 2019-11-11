Кремль не подтвердил информацию о покупке родными Асада апартаментов в «Москве-Сити»

Москва, 11 ноября. В Кремле не подтвердили информацию о покупке недвижимости родственниками президента Сирии Башара Асада в деловом районе «Москва-Сити». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщение газеты Financial Times (FT).

Ранее FT со ссылкой на документы, полученные антикоррупционной неправительственной организацией Global Witness, сообщила о том, что родственники президента Сирии в разные годы якобы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории нового московского делового квартала на Пресненской набережной.

В ходе пресс-конференции Пескова спросили о том, известно ли что-то об этих покупках в Кремле.

«Нет, нам не известно, и нам не должно быть это известно. И я не знаю, соответствует ли эта информация действительности», — прокомментировал новость он.

Согласно документам, на которые ссылалось издание, члены семьи сирийского лидера приобретали недвижимость в период с 2013 года по июнь 2019 года. При этом 18 апартаментов якобы было приобретено в комплексе «Город столиц», а один — в башне «Федерация». Общая стоимость недвижимости, по данным издания, составила 40 млн долларов.

Журналисты FT также заявили, что по крайней мере четыре помещения используются в качестве жилья.