Родственники Заворотнюк отреагировали на заявление Разина о состоянии актрисы

Москва, 11 ноября. Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на заявление продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Они выразили признательность, что шоумен перестал распространять «страшные прогнозы» о состоянии здоровье актрисы.

Родные Заворотнюк признались, что всегда с легким недоумением следят за заявлениями Разина о состоянии здоровья Анастасии и очень признательны продюсеру за сообщение об улучшении здоровья Анастасии.

«Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные «новости» вместо пугающих прогнозов и страшных «подробностей»», — говорится в созданном для опровержения лживой информации о состоянии актрисы Instagram - аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк».

Ранее Андрей Разин заявлял, что вхож в семью актрисы, затем стал ссылаться в своих сообщениях на некий осведомленный источник.

На искренность пожеланий Андрея Разина скорейшего выздоровления «прекрасной няне» надеются родственники актрисы и не исключают, что Анастасия сможет познакомиться с продюсером «Ласкового мая» лично.

Напомним, у актрисы Анастасии Заворотнюк, по не подтвержденной ее близкими информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. При этом ни артистка, ни ее семья официально не комментировали эти слухи. Информация в СМИ, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий. Продюсер группы «Ласковый май» ранее заявил, что актриса «вроде бы» пошла на поправку и добавил, что Заворотнюк становится лучше, а «самые страшные прогнозы не сбываются».