Москва, 11 ноября. Западные страны избрали излюбленную тактику обвинения России во вмешательстве в дела государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью TheNewYorkTimes о якобы имевших место «вмешательствах» Москвы в дела Мадагаскара, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Однако, как ранее сообщало ФАН в своих расследованиях, на деле заявления США о российском вмешательстве в мадагаскарские выборы являются лишь попыткой перенаправить внимание от фактов собственных противоправных действий в отношении Антананариву.

ФАН обнаружило, что в преддверии президентской гонки на Мадагаскар высадился десант американских политтехнологов и военных, специализирующихся на информационных специальных операциях. Полные версии расследования можно найти тут и тут.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это старый фейк, который поднимается искусственно в преддверии выборов. Песков опроверг заявления о вмешательстве РФ в выборы на Мадагаскаре.

«Ну, я могу это решительно опровергнуть. Сейчас излюбленная практика обвинять Россию во вмешательстве везде и вся. Подобное сообщение не соответствует действительности. Мы неоднократно заявляли, что категорически против того, когда вмешиваются в наши внутренние дела, и также никогда не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела других стран», — сказал Песков.

США неоднократно заявляли о «вмешательстве» Москвы, несмотря на то, что Вашингтон постоянно вмешивается в дела других государств. Ранее публикация полного варианта отчета следственной группы спецпрокурора США Роберта Мюллера продолжила череду нелепостей и провалов, в которую превратилось так называемого «расследование русского влияния» на американские президентские выборы 2016 года.

448-страничный текст финального отчета должен был, по идее, представить ясную трактовку событий, связанных с выборами трехлетней давности, и дать оценку действиям всех лиц, причастных к «преступлениям против выборной системы США». Но на деле Мюллер еще больше запутал картину произошедшего.