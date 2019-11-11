Песков рассказал, как Путин спасается от вирусов и гриппа

Москва, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает превентивные меры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-либо вирусов или прочих заболеваний. Об этом заявил в понедельник на брифинге журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков обратил внимание на тот факт, что на сегодняшний день в мире осталось не так много стран, перед поездкой в которые необходимо делать прививки​​​.

«Безусловно, все превентивные процедуры президент [Путин] делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, Песков напомнил, что Путин является сторонником здорового образа жизни.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства сообщил, что сделал прививку от гриппа. По словам президента, члены кабинета министров относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, потому что работают с людьми, и предложил им подумать о вакцинации.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава Минздрава РФ Вероника Скворцова призвала соотечественников доверять вакцинам. Руководитель ведомства обратила внимание, что благодаря росту охвата вакцинации в течение последних лет показатели смертности и развития тяжелых осложнений сократились в десятки раз.