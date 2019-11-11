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Кремль не вмешивается в переговоры Белоруссии с другими государствами

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Кремль не вмешивается в переговоры Белоруссии с другими государствами

Москва, 11 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визиты главы Белоруссии Александра Лукашенко в Вену и Ригу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, следят ли в Москве за переговорами Лукашенко, который намерен посетить Ригу и Вену.

«Это же суверенное государство, и совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами», — заметил Песков.

Кремль не вмешивается в переговоры Белоруссии с другими государствами

СМИ в свою очередь уточнили, что Россия и Белоруссия состоят в Союзном государстве. Пресс-секретарь президента России отметил, что это не предполагает тотального контроля между странами-союзниками.

«Безусловно, это абсолютно нормальная практика в каких-то важных элементах, — уточнил он. — Потом стороны информируют друг друга, но даже в рамках Союзного государства и Россия, и Белоруссия осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой».

В начале месяца премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Москва и Минск к 1 декабря подготовят дорожную карту по углублению интеграции двух стран.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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