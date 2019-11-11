Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России

Москва, 11 ноября. Эво Моралес, объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии, не просил предоставить ему убежище в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам пресс-секретаря президента РФ, у Москвы не было никаких контактов ни с Моралесом, ни с его представителями.

«Что касается убежища – никто его не запрашивал», — сказал он.

Песков добавил, что ситуация в Боливии никак не повлияет на поездку президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в Бразилии, который пройдет с 13 по 14 ноября.

«Поездка состоится в соответствии с подготовленной программой», — уточнил он.

Напомним, Моралес был избран президентом Боливии 18 декабря 2005 года. За него проголосовали около 54% избирателей при явке 84%. Политик вступил в должность 22 января 2006 года. С тех пор его несколько раз переизбирали на пост президента.

В стране не так давно пришли новые выборы. По данным Высшего избирательного суда страны, Моралес одержал победу в первом туре. Однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

Итоги выборов привели к массовым протестам в Боливии. Оппозиционный вице-спикер Жанин Аньес объявила, что высшая власть переходит к ней. Моралес не исключил, что в стране пытаются совершить государственный переворот.

МИД РФ призвал политические круги Боливии к здравомыслию и ответственности. В ведомстве обратили внимание, что события в латиноамериканской стране развиваются по лекалам срежиссированного госпереворота.