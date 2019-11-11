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Песков заявил, что даты встречи «нормандской четверки» пока нет

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Песков заявил, что даты встречи «нормандской четверки» пока нет

Москва, 11 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться разведения сил в Донбассе и только потом обсуждать подготовку встречи «нормандской четверки», передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Даты (встречи в нормандском формате. — Прим. ФАН) по-прежнему пока нет», — подчеркнул он.

Ранее украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщило, что встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции якобы может состояться 24 или 26 ноября.

"Пока не имею информации, что разведение (в Донбассе – ред.) полностью завершено... давайте дождемся завершения", - сказал представитель Кремля. 

Гражданская война на Украине разгорелась после госпереворота в 2014 году.  Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости, в ответ киевские власти начали проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию.

Поиском путей завершения войны занимаются участники контактной группы в Минске. Ведутся переговоры и в «нормандском формате». Впервые встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла в Нормандии летом 2014 года. 

Главным условием новой встречи «нормандской четверки» является разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. В минувшую субботу, 9 ноября специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала начало разведения сил и средств в районе села Петровское. После завершения отвода здесь начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.

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