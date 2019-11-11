Москва, 11 ноября. Жалобы петербургских студенток на домогательства со стороны преподавателя будут рассмотрены в установленном порядке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Корреспондент ФАН спросил Дмитрия Пескова, должен ли последовать сигнал из Кремля, чтобы на проблему домогательств в России обратили внимание.

«Они (жалобы. — Прим. ред.) будут рассмотрены в установленном порядке», — ответил представитель Кремля.

Ранее Петербург потрясли два скандала, в центре которых оказались преподаватели вузов. Утром 11 ноября возле здания петербургского Заксобрания прошел одиночный пикет против педофилии в университетах.

Причиной акции стало обвинение в сексуальных домогательствах в адрес депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, который занимается преподавательской деятельностью.

Накануне парламентарий оказался в центре скандала, связанного с харассментом. Выпускница РГПУ имени Герцена, где преподает депутат, обвинила его в домогательствах. Письмо бывшей студентки РГПУ опубликовало издание «Народные новости». Девушка заявила, что в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский домогался ее и ее нескольких сокурсниц. Девушка добавила, что часто объектами домогательств «яблочника» становились первокурсницы, которым едва исполнилось 18 лет.

9 ноября полиция Петербурга задержала мужчину, который упал в реку Мойку, пытаясь утопить пакет с отрубленными руками. Им оказался преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доцент и кандидат исторических наук Олег Соколов. В его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли обезглавленное тело девушки. Позже Соколов оформил явку с повинной. Как сообщали источники, жертвой преступления стала 24-летняя Анастасия Ещенко — учительница истории и аспирантка СПбГУ, с которой доцент, по информации СМИ, состоял в романтических отношениях.

При этом СМИ сообщали, что несколько лет назад Соколов уже был замешан в нехорошей истории с избиением студентки-любовницы, однако тогда делу не дали хода.