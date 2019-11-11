Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ разрыдался в клетке в зале суда

Санкт-Петербург, 11 ноября. Доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, доставили в Октябрьский районный суд Петербурга. На заседании должен решиться вопрос об избрании меры пресечения преподавателю, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

У здания суда собрались представители СМИ.

Соколова уже доставили в зал суда. Подозреваемый, по словам корреспондента ФАН, разрыдался в клетке перед началом заседания.

Суд начнет рассмотрение об избрании меры пресечения Соколову в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищным преступлением убийство выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что президент РФ Владимир Путин знает о произошедшей в Петербурге трагедии.

Напомним, 9 ноября сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали мужчину, который упал в реку Мойку. Сообщалось, что он пытался утопить пакет с отрубленными руками. Задержанным оказался 63-летний преподаватель вуза Олег Соколов. Его госпитализировали в Мариинскую больницу с обморожением. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. В квартире доцента полиция обнаружила обезображенное тело девушки.

Сообщалось, что Олег Соколов оформил явку с повинной. По информации СМИ, преподаватель вуза застрелил Анастасию Ещенко, свою бывшую ученицу, с которой состоял в романтических отношениях, 7 ноября. После убийства он спрятал тело жертвы с намерением избавиться от него по частям.