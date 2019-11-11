Песков назвал чудовищными преступлением убийство выпускницы СПбГУ

Москва, 11 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищным преступлением убийство выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля подчеркнул, что мотивы и причины убийства 24-летней аспирантки будут установлены следствием.

«И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому чудовищному акту безумия. Но согласитесь, что в таких ситуациях, когда все очень похоже на чистое такое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы… Я думаю, что это, опять же, определит следствие и суд», — сказал Песков, комментируя петицию с требованием наказать руководство СПбГУ.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что президент РФ Владимир Путин знает об убийстве выпускницы СПбГУ.

В субботу стало известно о жестоком убийстве выпускницы петербургского вуза. В убийстве подозревается кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов. По данным прессы, мужчина расчленил тело девушки и выбросил останки в Неву, его задержали в субботу при попытке избавиться от трупа. Историк уже оформил явку с повинной, а за телом девушки и ее вещами прибыли родители.