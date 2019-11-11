Эксперт объяснил необходимость повышения цены на связь в России

Москва, 11 ноября. Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал информацию СМИ о возможном подорожании мобильной связи на 10% в следующем году. По его словам, это связано с принятием ряда законов.

Эксперт сообщил, что большинство россиян уже заметили повышение цены на связь в стране. Это выявил опрос в октябре 2019 года.

По словам Кускова, изменение тарифной политики связано с необходимыми инвестициями в инфраструктуру компаний. Это произошло после принятия закона о персональных данных, «закона Яровой» и закона о суверенном Рунете, передает «360».

При этом аналитик призвал не забывать о повышении ставки НДС с 1 января 2020 года и отмены роуминга на территории России. Он добавил, что мобильная связь в нашей стране в последние годы была одной из самых дешевых в мире.

Кусков подчеркнул, что операторам придется обновлять всю инфраструктуру в том числе и для запуска сетей 5G (пятого поколения). В стране есть спрос на улучшение качества мобильной связи, а значит пользователи готовы платить чуть больше, резюмировал эксперт.

Как пишет ТАСС, «большая тройка» российских операторов мобильной связи (МТС, Теле2 и Билайн) пока не планируют менять тарифы.

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