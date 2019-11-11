Военный эксперт объяснил, чем Россия и Китай ответят «худшему кошмару» от США

США опустошают кошельки своих союзников, продавая подлодки, однако баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе от этого не изменится, считает директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Журналист Гарри Казианис объяснил, что для России и Китая является «худшим кошмаром», который могут реализовать власти США. Об этом он рассказал в своем материале для The National Interest.

По его мнению, таким «кошмаром» могут стать поставки американским союзникам атомных подводных лодок. Журналист обратил внимание, если США предоставят Австралии и другим своим партнерам американские субмарины класса Virginia, то это усилит их военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поможет им сдерживать Китай в данной части мира.

Таким образом, благодаря обновлению подводного флота Австралия получит больше возможностей для патрулирования обширных территорий.

«Австралийские подлодки этого класса будут работать в тесном сотрудничестве с американскими в водах Тихого и Индийского океанов», — говорится в статье.

Как отмечает Алексей Леонков, у подводных субмарин класса Virginia двойное назначение. Так, если на них стоят крылатые противокорабельные ракеты типа «Гарпун», то они представляют угрозу для надводных кораблей. Однако на субмаринах типа Virginia устанавливаются ракеты типа «Томагавк», которые работают по наземным объектам, представляя собой форму наступательного вооружения.

«Каким образом они будут сдерживать на море, не понятно, так как основной класс вооружения на них именно такой. На самом деле они создают источники, благодаря которым могут наноситься удары по неким наземным объектам. Кроме того, лодка создавалась, чтобы иметь возможность высадить диверсантов. Поэтому у этой лодки наступательное и диверсионное назначение. Опасность она будет представлять для всех государств Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей.

США – это единственный «гегемон», который заставляет своих союзников покупать и применять собственное вооружение по своему усмотрению, подчеркивает военный эксперт.

«Такой шаг США не придаст безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако нужно понимать, что может произойти симметричный ответ со стороны России и Китая, у которых есть современные классы кораблей. Эти корабли могут обнаружить такие подводные лодки и уничтожить их. К тому же в России есть уникальный комплекс, который борется не только с подводными лодками, но и с торпедами. Поэтому эти лодки опасны только против тех государств, у которых недостаточны развиты военно-морские силы и противолодочная борьба», — сообщил собеседник ФАН.

Леонков обращает внимание, что США вряд ли получится перераспределить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Индия и Вьетнам, как Китай и Россия, развивают свои военно-морские силы. США только опустошают кошельки тех, кто купит эти лодки, а баланс сил не изменится. Баланс сил определяется подводными лодками другого класса, а именно лодками, которые являются носителями ядерных ракет», — добавил военный эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, каким оружием Россия может уничтожить все авианосцы США. Как он отметил, наступает эра эффективного и недорогого оружия для борьбы с авианосными группировками США. При этом Дандыкин уже замечал, что в Пентагоне задумались о сокращении авианосного флота из-за российских гиперзвуковых ракет. По его словам, неуязвимость авианосцев находится под вопросом, ведь и Россия, и Китай обладают вооружением, способным уничтожить любую авианосную ударную группу ВМС США.

Также аналитик Эйч Ай Саттона в статье для Forbes сообщил, что американские многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения типа «Вирджиния» отличаются некачественным противогидролокационным покрытием (ПГП).