Кремль заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Боливии

Москва, 11 ноября. Кремль надеется, что граждане Боливии решат свою судьбу без вмешательства третьих стран. Об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

МИД РФ ранее призвал политические круги Боливии к здравомыслию и ответственности. В ведомстве выразили надежду, что ответственный подход будет проявлен всеми членами международного сообщества, а также соседними с Боливией странами.

Кроме того, в МИД РФ обратили внимание, что события в латиноамериканской стране развиваются по лекалам срежиссированного госпереворота.

Пресс-секретарь президента РФ Песков, комментируя происходящее в Боливии, заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

«Мы призываем всех к спокойствию. Надеемся, что дальнейшая ситуация в Боливии будет в рамках закона, свою судьбу боливийцы будут решать сами без вмешательства третьих стран», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, 10 ноября руководство страны во главе с президентом Эво Моралесом отправилось в отставку. Оппозиционный вице-спикер Жанин Аньес объявила, что высшая власть переходит к ней, и пообещала провести новые президентские выборы.

Массовые протесты разгорелись в Боливии после подсчета голосов избирателей на выборах президента. Согласно данным Высшего избирательного суда страны, победу уже в первом туре одержал Моралес. Однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

Моралес ранее написал в Twitter, что демократической строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить государственный переворот в стране. Похожее мнение выразили на Кубе и в Венесуэле.