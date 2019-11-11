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Медведев заявил о низком уровне льготного кредитования малого бизнеса

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Медведев заявил о низком уровне льготного кредитования малого бизнеса

Москва, 11 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей нацпроектов за низкий уровень льготного кредитования малого бизнеса.

Глава российского правительства, выступая на на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, отметил, что средства по программам расходуются «крайне медленно».

«По состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений на сумму в 305 млрд рублей из запланированной суммы в триллион рублей», — пояснил премьер.

Медведев назвал тему доступа малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей к льготным кредитам крайне важной.

Ранее Медведев сообщил, что за нарушения правил реализации нацпроектов может быть установлена повышенная ответственность, вплоть до уголовной.

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Источник: ТАСС
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