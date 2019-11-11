Вишневский и «яблочники» охотятся на студентку, написавшую жалобу о домогательствах в вузе

Санкт-Петербург, 11 ноября. Помощники депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского пытаются найти девушку, которая могла обвинить парламентария в домогательствах. Как сообщил источник в партии «Яблоко», соратники Вишневского обзванивают женщин из его окружения.

Как рассказал собеседник издания «Невские новости», несколько доверенных лиц Бориса Вишневского обзвонили порядка 20 женщин. По его словам, большая часть из них не видит в 64-летнем депутате потенциального любовника.

«Девушки считают мерзостью отношения с пожилым человеком», — сказал источник издания.

Ранее стало известно, что возле здания петербургского Заксобрания проходит одиночный пикет против педофилии в вузах. Причиной акции стало обвинение в сексуальных домогательствах в адрес Бориса Вишневского.

Напомним, Борис Вишневский оказался в центре скандала, связанного с харассментом. Выпускница РГПУ имени Герцена, где преподает парламентарий, обвинила депутата в домогательствах. Письмо бывшей студентки РГПУ опубликовало издание «Народные новости». По словам девушки, в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский домогался ее и ее нескольких сокурсниц.

При этом соратники петербургского парламентария полагают, что он действительно мог домогаться студентов. Статью о харассменте со стороны Вишневского разместил в чате «яблочников» один из его сторонников.