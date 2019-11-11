Милонов предложил россиянам новую памятную дату

Москва, 11 ноября. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил сделать памятной дату Стояния на реке Угре.

По мнению Милонова, дата снятия монголо-татарского ига заслуживает быть увековеченной и считаться памятным днем.

Впервые с подобной инициативой осенью 2017 года выступило министерство культуры. Идею поддержали представители Общественной палаты РФ, специалисты Института российской истории РАН и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Именно на этих землях и проходило Стояние на Угре.

Стояние завершилось 11 ноября 1480 года. Продолжалось оно чуть более месяца и фактически представляло демонстрацию силы русской армии. Хан Большой орды Ахмат так и не решился начать сражение с воинами великого князя московского Ивана III и отступил с миром.

Многие историки подчеркивают, что Стояние на Угре ознаменовало снятие монголо-татарского ига на севере и северо-востоке Руси и послужило становлению единого независимого Русского государства.

«Дата знаменует собой ключевые перемены в истории нашей страны. Этот день символизирует окончание целой эпохи, и подобного рода даты обязательно должны не просто вспоминаться, но и широко пропагандироваться», – приводит слова парламентария «ПолитРоссия».

Виталий Милонов предложил в день снятия монголо-татарского ига проводить особые уроки в школах и привел в пример опыт других государств, где гордо чтут даже менее значимые даты.

«В отличие от других государств, мы сегодня живем при полном взаимопонимании, стали братьями – ни одна страна не заканчивала так столь продолжительные конфликты», – подытожил Виталий Милонов.

Депутат подчеркнул, что событие не должно быть политизировано и обвешано ярлыками, поскольку сами по себе исторические события представляют эпоху и не несут в себе никакого негативного контекста по отношению к современным татарам - народу, который сейчас совершенно не ассоциируется с личностью Чингисхана. А дата окончания стояния на реке Угре достойна стать общероссийским праздником, поскольку стала началом мирного существования и дружбы двух народов - русского и татарского.