Медведев рассказал об ответственности за нарушения при реализации нацпроектов

Москва, 11 ноября. За нарушения правил реализации нацпроектов может быть установлена повышенная ответственность, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. С таким заявлением он выступил на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава российского Кабмин подчеркнул, что нарушения при реализации нацпроектов будут иметь серьезные последствия.

«Вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — сказал Медведев.

В сентябре российский премьер сообщил, что около семи триллионов рублей будет выделено из бюджета на реализацию нацпроектов в 2020-2022 годах. По словам Медведева, большая часть средств пойдет на развитие социальной сферы.