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Путин в понедельник встретится с членами Кабмина и проведет телефонный разговор

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Путин в понедельник встретится с членами Кабмина и проведет телефонный разговор

Москва, 11 ноября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с членами Кабмина, также у него запланирован телефонный разговор. Об этом заявил в понедельник на традиционном брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам официального представителя Кремля, в понедельник у российского лидера в графике намечены отдельные встречи, в том числе с членами кабинета министров по отдельности и по профилям.

Кроме того, добавил Песков, во второй половине дня у главы государства запланирован международный телефонный разговор.

Напомним, ранее в понедельник президент провел совещание с членами правительства. В частности, Путин потребовал от министров тщательно следить за использованием закона об амнистии капиталов.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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