Nord Stream 2 AG попросил суд ЕС частично отменить поправки к Газовой директиве

Москва, 11 ноября. Оператор проекта «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG обратилась в суд ЕС с иском о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза, говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома».

Иск был подан из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под новые правила проектов.

«Они (поправки. — Прим. ФАН.) устанавливают неоправданно короткие сроки для государств-членов ЕС на предоставление исключений из Газовой директивы, что существенно снижает вероятность получения таких исключений», — приводит РИА Новости сообщение «Газпрома».

Весной этого года в силу вступила доработанная Газовая директива, поправки к которой обсуждались еще с 2017 года. Изменения коснулись газопроводов, проходящих в Евросоюз из третьих стран. Новые правила включают «анбандлинг» — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может одновременно заниматься добычей и транспортировкой ресурсов.

Действие директивы распространяться на российский газопровод «Северный поток — 2», который пройдет от российского побережья до Германии. Проект планируют завершить уже в этом году.