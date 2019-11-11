Защита доцента СПбГУ Соколова попросит суд отложить заседание по делу об убийстве

Санкт-Петербург, 11 ноября. Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, внесет ходатайство о переносе заседания по избранию преподавателю меры пресечения. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Мы не успели подготовить все необходимые документы, поэтому будем просить суд отложить заседание на 72 часа», — объяснил юрист.

О страшном убийстве девушки стало известно 9 ноября. В этот день историка Соколова задержали при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом. Впоследствии в квартире преподавателя обнаружили и другие останки девушки, а также пилу. Мужчину доставили в Мариинскую больницу с обморожением. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Выяснилось, что Ещенко связывали с Соколовым не только научные интересы, но и романтические отношения. Историк уже оформил явку с повинной, а за телом девушки и ее вещами прибыли родители. Они рассказали, что в день убийства их дочь работала в архиве.

Адвокат Соколова заявлял ранее, что его подзащитный мог совершить преступление «под влиянием сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта».

Тем временем выпускница исторического факультета в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, что Соколова все считали «ненормальным», а он сам себя — реинкарнацией Наполеона.