Москва, 11 ноября. Способность быстро соображать зависит от скорости ходьбы, считают ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине в США.

По их словам, гениальные мысли людям чаще всего приходят во время высокой скорости движения. Выяснилось, что скорость обработки мозгом информации, напрямую зависит от того, с какой скоростью человек передвигается. В исследовании американских ученых приняли участие нескольких сотен человек в возрасте 45 лет.

Ученые подробно изучали скорость хождения участников, провели анализ физического, физиологического состояний, а также умственных способностей. Исследование показало неожиданные результаты. Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и гениальностью .

Так, разница показателей уровня интеллекта среди участников эксперимента с быстрым темпом хождения и медленного, составила 16 пунктов в пользу более «быстрых». Кроме того, эксперты заметили снижение физических показателей среди людей, передвигающихся более медленно. Как пишет Planet Today, низкая сила сжатия предметов руками, проблемы с легочной системой, зубами и иммунитетом.

Напомним, ученые объяснили, можно ли заставить мозг работать в любом возрасте. По их словам, образование новых нейронов в головном мозге происходит на протяжении всей жизни человека.

Ученые выяснили, можно ли заставить мозг работать в любом возрасте. Как уточнили специалисты, только регулярные усилия и работа над собой приведут к улучшению умственных способностей. Как считают эксперты, первым шагом на пути к улучшению своих умственных способностей должно стать правильное питание.

В рационе человека, желающего оздоровить свой мозг, должны быть богатые омега-3 жирными кислотами продукты.

Ранее специалисты Бостонского университета выяснили, что регулярная физическая нагрузка не только позволяет поддерживать физическую форму, но и улучшает работу мозга.

Исследование было проведено в период с 2016 по 2019 год, в нем приняли участие почти 2,5 тысячи человек. Исследование показало, что физическая нагрузка заставляет мозг лучше работать. Кроме того, занятие спортом снижает риск возникновения деменции в пожилом возрасте.

Как пишет «Газета.ru», японские ученые смогли оживить мозг мертвой мыши.