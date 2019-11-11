Песков назвал сумму похищенных при строительстве «Восточного» средств

Москва, 11 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о докладе главе государства Владимиру Путину по поводу воровства на космодроме «Восточный», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Кремле прокомментировали заявление президента на совещании с правительством, в котором он выразил возмущение ситуацией на «Восточном».

«Президенту был сделан комплексный доклад по сводной информации», — пояснил Песков.

По данным пресс-секретаря президента, на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, которые были объединены в 32 уголовных производства.

«На следующей стадии СК выделил 21 дело и передал в суд, — продолжил Песков. — Осуждено 18 человек».

«Установлено, что [во время строительства космодрома] было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда», — привел он данные.

Представитель Кремля напомнил, что всего для строительства «Восточного» был выделен 91 миллиард рублей. Из этой суммы были освоены 66 миллиардов рублей.

«В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство 5 объектов, — добавил он. — Всего осуждено 32 человека».

СМИ поинтересовались, видит ли Путин в ситуации на «Восточном» конкретных виновных.