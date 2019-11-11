Лидер «Трезвой России» прокомментировал рейтинг самых пьющих стран мира

Москва, 11 ноября. Лидер общественной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал попадание РФ в десятку самых пьющих стран мира. Он добавил, что при составлении рейтинга не учли контрафактный алкоголь.

Россияне не должны радоваться тому, что их страна оказалась на седьмой строчке рейтинга. Он отметил, что эксперты не учли много факторов при составлении списка.

«Данные статистики опираются только на легальную часть алкогольного рынка», — заявил Хамзаев, его комментарий передает «360».

Он подчеркнул, что реальные цифры намного выше. Он призвал не обольщаться показателем сокращения потребления спиртного. Эта тенденция говорит об улучшении ситуации, но до конца проблема не решена.

Напомним, что ранее организация «Здоровье вкратце» обнародовала список стран, где пьют больше всего. На первом месте находится Литва, за ней идут Австрия и Франция.

Россия и Венгрия оказались на седьмой строчке рейтинга.

Ранее главный нарколог столицы назвал оптимальную количество алкоголя для организма человека. По словам Евгения Брюна, больше столовой ложки пить нельзя. Если доза алкоголя намного больше, это отражается на здоровье человека.