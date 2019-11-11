МИД Казахстана назвал приблизительные сроки проведения встречи по Сирии

Нур-Султан, 11 ноября. Казахстан рассчитывает, что международная встреча по Сирийской Арабской Республике в Нур-Султане состоится в конце текущего месяца или начале следующего. Об этом заявил на брифинге в понедельник глава дипломатического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

«Официальную ноту от стран — гарантов перемирия в САР по проведению очередного раунда астанинского процесса мы еще не получали», — заявил казахский дипломат.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, ожидается, что очередной раунд переговоров пройдет «в конце ноября либо в начале декабря».

Напомним, 13-я международная встреча по Сирии прошла в Нур-Султане 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран — гарантов перемирия в САР, официальный Дамаск и оппозиция. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в переговорном процессе на астанинской площадке.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На данном этапе сирийские власти занимаются политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.